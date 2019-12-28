Сбербанк ввел функцию возврата забытых в банкоматах денег

«Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег», — приводит агентство текст сообщения кредитной организации.

Если человек заказал определенную сумму в банкомате для снятия, а затем ушел и деньги не взял, то аппарат заберет их обратно и зачислит на карту, с которой клиент снял средства. После этого нововведения количество случаев забытых денег сократилось на треть. Если же клиент забудет в банкомате карту, то ему придет SMS.

Банкоматы-ресайклеры позволяют вносить и получать до 300 купюр за один раз. Эти машины используют внесенные клиентами деньги для выдачи. Новые банкоматы Сбербанк начал устанавливать в марте 2019 года. К настоящему моменту организация переоборудовала уже около 40% сети. Переход на ресайклеры завершится в 2021 году.