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    06 декабря 2021, 12:09

    Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке

    Екатерина Шамина

    Сбербанк второй раз за месяц повысил ипотечную ставку при покупке вторичного жилья и новостроек. Теперь ставка для готового жилья и новостроек составляет 9,3%.

    Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке

    Последний раз банк повышал ипотечные ставки 15 ноября, за год это четвертое повышение. Как сообщил РБК, ставки на вторичку выросли на 0,2 подпункта, для квартир в новостройках — на 0,5 подпункта.

    Ставки банк повысил и на другие услуги: рефинансирование ипотеки (до 9,6%), кредит на строительство жилого дома (до 9,9%), на покупку загородной недвижимости (до 9,3%), гаража и машино-места (до 10,1%), ставка по военной ипотеке (до 8,9%).

    Представитель банка после первого повышения ставок в мае заявлял, что это связано с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ и повышением ключевой ставки.

    Центробанк в конце октября в шестой раз повысил базовую ставку по ипотеке: с 6,75 до 7,5%. До этого ставка последний раз находилась на таком уровне в июне–июле 2019 года.

    Ранее девелоперы и эксперты ожидают роста цен на жилье в России в преддверии Нового года.