Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке

Сбербанк второй раз за месяц повысил ипотечную ставку при покупке вторичного жилья и новостроек. Теперь ставка для готового жилья и новостроек составляет 9,3%.

Последний раз банк повышал ипотечные ставки 15 ноября, за год это четвертое повышение. Как сообщил РБК, ставки на вторичку выросли на 0,2 подпункта, для квартир в новостройках — на 0,5 подпункта.

Ставки банк повысил и на другие услуги: рефинансирование ипотеки (до 9,6%), кредит на строительство жилого дома (до 9,9%), на покупку загородной недвижимости (до 9,3%), гаража и машино-места (до 10,1%), ставка по военной ипотеке (до 8,9%).

Представитель банка после первого повышения ставок в мае заявлял, что это связано с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ и повышением ключевой ставки.

Центробанк в конце октября в шестой раз повысил базовую ставку по ипотеке: с 6,75 до 7,5%. До этого ставка последний раз находилась на таком уровне в июне–июле 2019 года.

Ранее девелоперы и эксперты ожидают роста цен на жилье в России в преддверии Нового года.