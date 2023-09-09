Деньги 09 сентября 2023, 11:11 Сбербанк вдвое увеличил срок действия карт «Мир» Сбербанк принял решение об увеличении срока действия карт «Мир» до 10 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Карты «Мир» от Сбербанка будут действовать 10 лет. Об увеличении срока их службы вдвое рассказал РИА «Новости» первый зампред правления банка Кирилл Царев.

«Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе „Мир“ с пяти до 10 лет», — сказал он.

Реклама

Царев отметил, что теперь клиентам не придется менять карту на новую каждые пять лет. Причем для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября. Для кредитных изменения вступят в силу с 3 октября.

Нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт Сбербанка на базе системы «Мир», включая платежные стикеры.

В случае повреждения карты раньше окончания срока действия ее по-прежнему можно бесплатно перевыпустить.

Царев назвал карты Сбербанка износостойким продуктом, рассчитанным минимум на 10 лет работы — это доказано практикой. Клиентам не приходится ходить в офис за перевыпущенным «пластиком» или заказывать доставку карты через пять лет.

Решение банка, обратил внимание Царев, поможет снизить объем пластикового мусора, который образуется во время утилизации карт.