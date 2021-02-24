Сбербанк увеличил срок льготной ипотеки до 30 лет

Сбербанк увеличил период льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках с 20 до 30 лет. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Сбербанк увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки „Господдержка-2020“ на приобретение квартир в новостройках с 20 до 30 лет», — сообщили в банке РИА «Новости».

Зампред правления кредитной организации Кирилл Царев добавил, что по данной программе сейчас выдается 90% всех кредитов на покупку жилья в новостройках.

Он отметил, что более 200 тысяч семей по всей стране уже воспользовались программой для приобретения жилья. По его словам, увеличение максимального срока кредитования с 20 до 30 лет позволит клиентам «выбрать еще более комфортный платеж по ипотеке и снизить их финансовую нагрузку».

Весной 2020 года российское правительство в рамках антикризисных мер в пандемию запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Ипотечный кредит на сумму до 12 миллионов рублей можно оформить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах России — до шести миллионов рублей. Первоначальный взнос по кредиту составляет от 15% стоимости недвижимости. Программа будет действовать до июля 2021 года.

В феврале 2021 года Минфин РФ предложил включить в льготную программу «Семейная ипотека» под 6% годовых строительство частных домов.