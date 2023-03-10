10 марта 2023, 09:43
Сбербанк увеличил лимит по оплате картой без ПИН-кода
РБК: Сбербанк тестирует увеличение суммы покупки по карте без ввода пароля на терминале
Сбербанк увеличил сумму покупки по карте, при которой не нужно вводить пароль. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на представителя банка.
Авторы материала отметили, что тестирование запустили в 2023 году. Изначально сумма покупки, при которой не нужно было вводить ПИН-код на терминале, не должна была превышать тысячу рублей. В марте эту сумму увеличили.
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Журналист РБК на личном опыте убедился, что в некоторых московских терминалах «Сбера» уже не нужно вводить пароль при покупке дороже двух тысяч рублей. Порог для полностью бесконтактной оплаты пока ограничен тремя тысячами.
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По словам авторов материала, в банке не предоставили информации по месторасположению терминалов, участвующих в тестовом запуске. Также в Сбербанке не рассказали, какой суммой ограничивается верхний предел суммы покупки без ПИН-кода.
Журналисты РБК отметили, что в рамках пробного запуска оплаты без ввода пароля POS-терминалы Сбербанка будут принимать как свои бесконтактные карты, так и карты других банков.
Сбербанк
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