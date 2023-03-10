Деньги 10 марта 2023, 09:43 Сбербанк увеличил лимит по оплате картой без ПИН-кода РБК: Сбербанк тестирует увеличение суммы покупки по карте без ввода пароля на терминале РИА «Новости»

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Сбербанк увеличил сумму покупки по карте, при которой не нужно вводить пароль. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на представителя банка.

Авторы материала отметили, что тестирование запустили в 2023 году. Изначально сумма покупки, при которой не нужно было вводить ПИН-код на терминале, не должна была превышать тысячу рублей. В марте эту сумму увеличили.

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Журналист РБК на личном опыте убедился, что в некоторых московских терминалах «Сбера» уже не нужно вводить пароль при покупке дороже двух тысяч рублей. Порог для полностью бесконтактной оплаты пока ограничен тремя тысячами.

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По словам авторов материала, в банке не предоставили информации по месторасположению терминалов, участвующих в тестовом запуске. Также в Сбербанке не рассказали, какой суммой ограничивается верхний предел суммы покупки без ПИН-кода.

Журналисты РБК отметили, что в рамках пробного запуска оплаты без ввода пароля POS-терминалы Сбербанка будут принимать как свои бесконтактные карты, так и карты других банков.