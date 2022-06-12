Сбербанк уменьшил ставки по вкладам и кредитам

Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам и вкладам с 12 июня. Об этом сообщил официальный сайт финансовой организации.

Минимальная ставка на потребительский кредит установилась на уровне 14,9% годовых. При этом в первый месяц кредитования ставка составит всего 8,9% годовых, а для подписчиков сервиса «СберПрайм+» она составит 6,9% годовых при сроке кредита от года и сумме не менее 300 тысяч рублей.

Максимальная ставка по рублевому депозиту составляет 8% годовых. Ее получат владельцы головой подписки на «СберПрайм+» при открытии депозита онлайн до четырех месяцев и на сумму не менее 100 тысяч рублей.

Ставка депозита до семи месяцев составит 7,5% годовых, до года — 7% годовых.

Ранее финансист Борис Васильев напомнил россиянам о необходимости своевременно вносить платежи по кредиту, чтобы не испортить кредитную историю.