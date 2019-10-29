Сбербанк собирается выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru

По информации источников Bloomberg, переговоры еще не завершены, и подробности сделки еще не известны, а фигуранты сделки пока отказываются давать какие-либо комментарии.

Сбербанк обвинили в очередной утечке клиентских данных Подробнее

У Газпромбанка пока нет прямой доли в Mail.ru. Акционером компании является совместное предприятие (СП) с участием банка — «МФ Технологии» (также «Мегафон», USM Holdings Алишера Усманова и партнеров и «Ростех»), созданное в прошлом году.

«МФ Технологии» владеет долей в 58,87% голосов. В самом СП доли распределены следующим образом: у «Мегафона» 45%, у Газпромбанка — 35%, у USM — 9%, у «Ростеха» — 11%. Соответственно, на долю Газпромбанка приходится чуть больше 20% голосов (и менее 2% экономической доли).

В конце июля Сбербанк и Mail.ru Group анонсировали создание СП на паритетной основе в сфере онлайн-заказа такси и еды (Delivery Club и «Ситимобил»).