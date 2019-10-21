Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку квартир по эскроу-счетам

Это предложение будет действовать, если застройщик будет готов перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Тогда можно будет оформить жилищный кредит по ставке от 1% на квартиры в новостройках.

Крупнейшие российские банки с 1 октября снизили ставки по ипотеке Подробнее

Самую низкую ставку сделают доступной для семей с детьми в рамках программы господдержки. Они получат льготы, если купят жилплощадь в новом доме у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту финансовой организации и будут использовать счета эскроу. Застройщикам предоставили право самостоятельно выбирать квартиры, которые могут быть проданы по сниженной ставке.

«У клиента будет возвращение выбора — дисконт на весь срок кредита или большой, но только на стадию строительства. В первом случае дисконт составит до 1,4 процентного пункта от текущих ставок Сбербанка. Во втором — до четырех процентных пунктов, но максимальная сниженная ставка будет действовать только до ввода новостройки в эксплуатацию», — объяснил Попов.

С 1 октября Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных продуктов на 0,3 процентных пункта. А ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков сократились на 0,6 процентных пункта. Рефинансировать кредиты других банков теперь можно по ставке от 9,5% годовых.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут накапливаться средства граждан. Их будут кредитовать банки, а значит, строительные компании не вправе использовать эти финансы до окончания работ.