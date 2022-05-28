Сбербанк снизит ставки по потребительским кредитам и ипотеке

Сбербанк с 28 мая снизит ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта. Минимальная ставка составит 15,9% годовых. С 30 мая процентная ставка будет снижена по ипотеке для всех категорий клиентов, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

По ипотеке снижение составит до 3,3 процентного пункта. Оно будет зависеть от конкретной программы жилищного кредитования. Общее снижение ставки по ипотеке в мае составило более пяти процентных пунктов, отметили представители Сбербанка.

Ставка по базовым ипотечным программам на готовое и строящееся жилье составит от 10,9% годовых. Будет снижен и размер первоначального взноса по нескольким программам. Он составит от 15% стоимости недвижимости.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев напомнил, что ранее ЦБ РФ снизил ключевую ставку, что позволило компании также снизить ставки по потребительским и жилищным кредитам.

«Уверен, что такая мера поможет большему числу людей улучшить жилищные условия, а также станет дополнительным стимулом для экономики, в том числе для жилищного строительства», — добавил он.