Деньги 01 августа 2023, 15:39 Сбербанк снизит ставки по ипотеке с господдержкой Сбербанк снизит ставки по ипотеке с господдержкой с 4 августа РИА «Новости»

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Сбербанк принял решение с 4 августа снизить ставки по ипотеке с господдержкой на 0,8-1 процентный пункт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Также с 4 августа Сбербанк улучшит условия при покупке недвижимости у застройщиков-партнеров — участников проектного финансирования банка.

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«По программе „Господдержка“ минимальная процентная ставка снижается на 0,8 процентных ставок и составляет 6%», — уточнили в пресс-службе.

По «Семейной ипотеке» снижение составит 4% — на 0,8 процентного пункта. На 3%, или процентный пункт, — по «Ипотеке для IT».

Ставки по основным ипотечным программам остались без изменений. Квартиру на вторичном рынке можно купить в кредит по ставке от 10,9% годовых, на первичном рынке — от 10,6%.

По данным «Известий», в конце июля правительство России поддержало законопроект, по которому обанкротившиеся ипотечники, задолжавшие по кредиту, смогут оставить себе единственное жилье. Для этого банк предложит план реструктуризации долга или мировое соглашение.