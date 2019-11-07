Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку новостроев

Так, скидка на процентные ставки по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками сроком до семи лет увеличена на 0,2%. Теперь она составит до 2,2%, а для кредитов сроком от 12 и до 30 лет — 1%, указали в Сбербанке. Минимальная кредитная ставка на покупку квартиры в новостройке составит 7,1%. Это при условии, что кредит взят в рамках программы субсидирования с застройщиками зарплатным клиентом банка.

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«Сбербанк трансформирует процесс ипотеки, делая его выгодным для всех участников рынка недвижимости. Застройщикам — с точки зрения привлечения покупателей и повышения спроса, покупателям — для оформления ипотеки со сниженной ставкой при покупке квартиры в новостройке», — заявил директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

Не обойдут вниманием и обычных, не зарплатных клиентов Сбербанка, нынешних и будущих. Для них банк подготовил другое предложение: при оформлении ипотечного кредита сроком на 7-12 лет по программе субсидирования с застройщиками скидка составит 1,5% на ставку по ипотеке.