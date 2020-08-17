Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов

Со 2 по 16 августа самая высокая ставка была у вкладов Сбербанка «Сохраняй». Она составляла 3,5% при условии, если клиент открывает депозит на срок от шести до 12 месяцев и вносит туда не менее 400 тысяч рублей. Начиная с понедельника, 17 августа, ставка снижена до 3,2%.

Наибольший размер ставки по этому вкладу теперь составляет 3,45%. Но ее могут получить только те, кто открыл депозит на срок от одного года до двух лет. Ранее эта ставка составляла 3,35%.

Самая большая ставка по вкладу «Управляй» теперь составляет 2,4% вместо 2,8%, как это было ранее. На такой процент вкладчик может рассчитывать при открытии депозита на сумму от 400 тысяч рублей на срок от полугода до года.

Максимальная ставка по вкладу «Пополняй» также снизилась с 3% до 2,9% при условии, что счет открыт на один-два года, а сумма начинается от 400 тысяч рублей. Для депозита на срок от шести до 12 месяцев ставку снизили до 2,85%. С 2 июля по 16 августа она составляла 3,15%, что было самым высоким показателем по этому вкладу.

При этом Сбербанк запустил новый вклад под названием «Встречай осень». Максимальная доходность составляет 4%. Сумма депозита начинается от 50 тысяч рублей, срок размещения — два года. При этом со счета нельзя снимать деньги или пополнять его.

В начале июля Сбербанк уже снижал ставки по основной линейке рублевых вкладов и при этом запустил временный промо-вклад с повышенной ставкой. Так, проценты депозит «Сохраняй» составили 3,65% вместо 3,95% при условии, что сумма на счете начинается от 400 тысяч рублей и размещена на срок от шести месяцев до года.

На минувшей неделе Сбербанк опроверг сообщения СМИ о введении платы за технические СМС-сообщения. По ним клиенты могли узнавать о сумме денег на счету, а также о том, кто перевел им средства. В кредитном учреждении отметили, что брать плату за уведомления не будут.