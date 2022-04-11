Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке в Сбербанке на новостройки и вторичное жилье снижены до 16,9% годовых, об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек», — пояснили в банке.

Клиентам, получившим одобрение на ипотеку по старым условиям, при выходе на сделку ставки автоматически пересчитаются, подчеркнули в Сбербанке. Ставки по льготной ипотеке остались прежними.

Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 17%, именно это позволило банкам опустить ставки по кредитам. Изначальное повышение ставки до 20% было вынужденной мерой, ее снижение говорит о стабилизации ситуации.

Аналитики посчитали, что выгоднее всего в России брать ипотеку в Тюмени, Челябинске, Красноярске и Санкт-Петербурге. Также в топе лидеров Самара и Курган. Южные города — Сочи, Краснодар и Севастополь — в конце рейтинга. В них средней зарплаты не хватит на оплату платежей по ипотеке.