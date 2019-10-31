  • Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке

    31 октября 2019, 18:48

    Алена Макаренко

    Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%, в этом можно увидеть хорошие перспективы. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Его процитировало РИА «Новости».
    Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке

    Сначала Центробанк снизил ключевую ставку, а потом уже уменьшилась ставка на покупку квартиры в новостройке. В итоге с 1 октября базовая ставка составляет 9,3%, по субсидированным застройщикам — 7,3%. Базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры на вторичном рынке — 9,2%, а для молодых семей — 8,8%.

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    «Мы видим хорошие перспективы дальше в ипотечном кредитовании. Если на начало года мы предполагали, что будет несколько повышена ставка, но в связи с падением инфляции динамика очень хорошая», — рассказал Греф.

    Кроме того, глава Сбербанка отметил хорошую динамику роста кредитования малого бизнеса.

    Сейчас ключевая ставка Банка России находится на уровне 6,5% годовых. До этого она составляла 7%. Это был четвертый раз за год, когда Центробанк снижал ключевую ставку.

    К октябрю 2019 года общая задолженность по ипотеке в России достигла 7,4 триллиона рублей.

    Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка. По ней ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней.