Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке

Сначала Центробанк снизил ключевую ставку, а потом уже уменьшилась ставка на покупку квартиры в новостройке. В итоге с 1 октября базовая ставка составляет 9,3%, по субсидированным застройщикам — 7,3%. Базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры на вторичном рынке — 9,2%, а для молодых семей — 8,8%.

Снижение ключевой ставки до 5% предсказали в России, у ипотеки — до 6-7% Подробнее

«Мы видим хорошие перспективы дальше в ипотечном кредитовании. Если на начало года мы предполагали, что будет несколько повышена ставка, но в связи с падением инфляции динамика очень хорошая», — рассказал Греф.

Кроме того, глава Сбербанка отметил хорошую динамику роста кредитования малого бизнеса.

Сейчас ключевая ставка Банка России находится на уровне 6,5% годовых. До этого она составляла 7%. Это был четвертый раз за год, когда Центробанк снижал ключевую ставку.

К октябрю 2019 года общая задолженность по ипотеке в России достигла 7,4 триллиона рублей.

Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка. По ней ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней.