Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим при наводнениях в Иркутской области

Реструктуризацию долгов по кредитам проведет Сбербанк для пострадавших при наводнении в Иркутской области. Такое решение принял президент финансовой организации Герман Греф после поездки в Иркутскую область.

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«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», — отметил Греф. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

В прошедший понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании в Тулуне обратил внимание, что об Сбербанк не ответил положительно на просьбу жителей пострадавших от наводнения регионов Иркутской области реструктурировать задолженности по кредитам.

«Мы слышали, что Сбербанк не очень-то откликается на эти просьбы», — заявил Путин. Он отметил, что банк должен и может это сделать.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что Герман Греф должен прилететь в Иркутскую область во вторник, и пообещал поговорить с ним об этом вопросе.

Топ-менеджер Сбербанка прибыл в Тулун 3 сентября. Он осмотрел дамбу и наиболее пострадавшие от ЧС районы города. Греф встретился с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, министром здравоохранения региона Олегом Ярошенко и главным врачом больничного комплекса Еленой Гусевской.

По итогам встреч Сбербанк принял решение построить в Тулуне инфекционное отделение больницы в кратчайшие сроки.

«Со следующей недели, после того как нам будет представлено техническое задание, начнем проектирование», — сказал Греф.

Он добавил, что уже есть договоренность с губернатором о том, что под строительство больницы бесплатно будет выделена земля.

Сильные паводки в Иркутской области произошли в конце июня. Погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. В воде оказались 233 дома в девяти населенных пунктах.