Деньги 15 декабря 2023, 14:26 Сбербанк решил повысить ставки по популярным вкладам Сбербанк повысил ставки по некоторым рублевым вкладам до 16% годовых Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Сбербанк принял решение с 15 декабря повысить ставки до 16% годовых по некоторым вкладам. Изменения коснулись линеек «Лучший %», «СберВклад» и «Управляй». Об этом сообщил сайт кредитной организации.

Ставки повысили по вкладам, пользующимся популярностью среди клиентов. Повышение составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта в зависимости от депозита.

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Выгоднее всего оказались вклады сроком на шесть месяцев. Для того, чтобы получить ставку 16% годовых, клиентам придется выполнить ряд условий.

Ранее руководство Сбербанка опровергло обвинения в нарушении антимонопольных законов при страховании ипотеки. Заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев заявил, что банк с помощью запуска новых продуктов хочет улучшить сервис для пользователей.

По его мнению, пакет услуг «Домклик Плюс» не нарушает антимонопольное законодательство, хотя имеет в своем составе полис «Сбербанк страхование жизни». Царев пообещал, что представители Сбербанка сообщат, если получат уведомление от ФАС.