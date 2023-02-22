Деньги 22 февраля 2023, 17:38 Сбербанк решил отменить комиссию за переводы для участников спецоперации Сбербанк: прорабатывается дополнительная отмена комиссии для участников СВО РИА «Новости»

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Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы для участников спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбер прорабатывает дополнительную отмену комиссии, в том числе за переводы, для участников СВО, которая может начать действовать в первом квартале 2023 года», — гласит информация, появившаяся на сайте банка.

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Раньше он уже отменил для участников СВО комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР. Также эта категория клиентов может вернуть сумму комиссии за годовое обслуживание карты, обратившись в контактный центр. Помимо этого, участники спецоперации могут осуществлять банковские операции через СМС с кнопочных телефонов, в частности делать переводы с увеличенным лимитом.

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Сбербанк организовывал и другие меры поддержки. Военнослужащие могут оформить карту прямо на территории призывного пункта, имеют право на оформление кредитных каникул и помощь с перевыпуском утерянных карт. Кроме того, денежное довольствие мобилизованных не могут арестовать. Поступающие запросы от бойцов обрабатываются оперативно, заверили в банке.