Сбербанк рассказал о самых популярных способах краж денег с карт

Самой распространенной схемой кражи денежных средств с карт клиентов слали звонки от мошенников, которые представлялись службой безопасности банка. В этом случае клиенту сообщают, что Сбербанк выявил подозрительную операцию. Для того, чтобы «защитить» свои деньги, мошенники просят назвать все данные карты — имя пользователя, номер, срок действия и защитный код с обратной стороны, а также продиктовать цифры из SMS-сообщения.

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В Сбербанке пояснили, что мошенники нередко притворяются роботами — они говорят клиентам, что сейчас включат специальную систему, которой и нужно сообщить данные.

В такой ситуации банк советует не выполнять никаких инструкций — лучше всего прервать звонок, как только собеседник попросит сообщить личные данные. Если же мошенник все-таки смог узнать какую-либо информацию, стоит незамедлительно связаться с банком, чтобы предотвратить кражу денежных средств.

Вторая по популярности схема — «звонок от покупателя». Многие люди продают товары через сайты бесплатных объявлений либо в социальных сетях, где оставляют номер мобильного и имя. Мошенники ищут такие посты, звонят продавцу и представляются покупателем. Они говорят, что приобретут товар, и просят сообщить не только номер карты, но и код безопасности цифры из SMS — якобы для того, чтобы оплатить покупку.

Сотрудники Сбербанка подчеркнули, что для этого достаточно знать только номер карты или телефон, к которому она привязана.

Существует еще одна схема кражи денежных средств, которая также пользуется успехом у мошенников. Они представляются сотрудниками брокерской или дилерской компании и предлагают вложить деньги, обещая высокую прибыль. Если клиент соглашается на это и переводит средства, звонивший просто пропадает. Чтобы избежать такой ситуации, банк рекомендует пользоваться услугами только проверенных компаний.

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Еще один метод, который используют мошенники, чтобы похитить деньги с карты, — онлайн-опросы, которые они проводят якобы от имени банка. За его прохождение собеседник обещает перевести на карту денежное вознаграждение.

Как только клиент отвечает на ряд вопросов, его просят совершить «закрепительный платеж» и перевести на указанные реквизиты некоторую сумму денег. Это нужно якобы для того, чтобы подтвердить карту, на которую будут перечислены бонусы. Как только клиент переводит деньги, собеседник исчезает.

Сбербанк подчеркнул, что никогда не проводит опросы за вознаграждение, и призвал не верить подобным обещаниям мошенников.