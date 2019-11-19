Сбербанк продаст «Яндексу» «золотую акцию» за 1 евро

Правление Сбербанка одобрило продажу «Яндексу» обратно «золотой акции». Ее стоимость оценили в один евро.

«Правление ПАО „Сбербанк“ приняло решение одобрить сделку по продаже „золотой акции“ компании Yandex N.V. ПАО „Сбербанк“ продает указанную акцию по цене приобретения — за один евро», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В пресс-службе объяснили, что из-за изменения структуры корпоративного управления компания Yandex N.V. обратилась к Сбербанку с просьбой продать «золотую акцию». Эта акция в будущем будет передана специально создаваемому некоммерческому международному фонду. Сбербанк купил «золотую акцию» в 2009 году.

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