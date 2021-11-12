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    12 ноября 2021, 22:59

    Сбербанк продаст Газпромбанку 36% акций в контролирующей 57,3% VK компании

    Сбербанк продаст Газпромбанку 36% акций в АО «МФ Технологии»

    Валерия Шафирко

    «Сбер» продаст Газпромбанку 36% акций в АО «МФ Технологии», которое контролирует 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Стоимость сделки составит 12,8 миллиарда рублей, следует из сообщения Сбербанка.

    «Сбер объявляет о подписании обязывающей документации о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО „МФ Технологии“, контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Стоимость сделки составит 12,8 миллиардов рублей», — привел ТАСС фрагмент сообщения.

    Закрытие сделки планируется в четвертом квартале текущего года. Это произойдет после получения необходимых согласований.

    «Сбер» отмечает 180-й день рождения. В честь праздника компания запустила специальную акцию, предусматривающую скидки на потребительские кредиты, вклады, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты.

    Клиенты «Сбера» сейчас могут бесплатно посмотреть более двух тысяч фильмов на онлайн-сервисах, заказать продукты с 15% скидкой и многое другое. Подарки ждут и корпоративных клиентов. «Зеленая неделя» для бизнеса продлится с 11 по 17 ноября.