Сбербанк продаст Газпромбанку 36% акций в контролирующей 57,3% VK компании

«Сбер» продаст Газпромбанку 36% акций в АО «МФ Технологии», которое контролирует 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Стоимость сделки составит 12,8 миллиарда рублей, следует из сообщения Сбербанка.

«Сбер объявляет о подписании обязывающей документации о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО „МФ Технологии“, контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Стоимость сделки составит 12,8 миллиардов рублей», — привел ТАСС фрагмент сообщения.

Закрытие сделки планируется в четвертом квартале текущего года. Это произойдет после получения необходимых согласований.

«Сбер» отмечает 180-й день рождения. В честь праздника компания запустила специальную акцию, предусматривающую скидки на потребительские кредиты, вклады, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты.

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