Сбербанк приостановил расчеты в юанях по внешнеторговым договорам

Сбербанк временно перестал проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в юанях. Запрет начал действовать с 7 июня, сообщил представитель финансовой организации.

«Данная временная мера затронула корпоративных клиентов—участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов», — привел «Коммерсант» слова сотрудника Сбербанка.

Ограничение введи с 7 июня. Как заявили РИА «Новости» в колл-центре «СберБизнес Центр ВЭД», пока его точные сроки действия неизвестны. Банк предложил компаниям воспользоваться услугами партнеров Сбербанка или других уполномоченных кредитных организаций.

Ранее Сбербанк попал под санкции США, Великобритании, Канады и Евросоюза. В начале июня ЕС объявил об отключении финансовой организации от международной межбанковский системы SWIFT. Решение вступит в силу 14 июня 2022 года. Ограничительную меру включили в шестой пакет антироссийских санкций.