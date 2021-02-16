Сбербанк приобрел работавшую над «Е-мобилем» компанию

Сбербанк через «Цифровые активы» купил у белорусской «Кейджи Импэкс» компанию «Е-инжиниринг». Она работал над созданием «Е-мобиля».

Сбербанк подтвердил сделку. «Е-инжиниринг» займется проектом Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). Платформу создали осенью 2020 года. Она нацелена на создание беспилотных автомобилей. Другие подробности организация пока не стала раскрывать. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Работа над проектом гибрида «Е-мобиль» началась еще в 2010 году. Ее спонсировал бизнесмен Михаил Прохоров. Машину планировали производить на строящемся заводе в промзоне «Марьино» под Санкт-Петербургом.

Однако в апреле 2014 года группа ОНЭКСИМ, принадлежащая Прохорову, отказалась от проекта. Решение объяснили изменением дел на авторынке, общей ситуацией в экономике, ослаблением рубля. В итоге большую часть документации по «Е-мобилю» за одно евро получил государственный институт НАМИ, уточнил РБК.

Владельцем «Кейджи Импэкс», которой в последние годы принадлежала «Е-инжиниринг», СМИ назвали Андрея Гинзбурга. Он работал над «Е-мобилем», являлся главным конструктором проекта. «Кейджи Импэкс» в 2017 году участвовала в разработке белорусского электромобиля на базе Geely.