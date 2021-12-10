Сбербанк предупредил о сбоях в приложении

В Сбербанке предупредили о возможных сбоях в работе приложения. О неполадках «360» сообщили в пресс-службе банка.

Ряд клиентов может столкнуться с затруднениями при отображении баланса по картам и вкладам. Все остальные сервисы банка работают в штатном режиме. Технические специалисты уже работают над исправлением ситуации.

Сегодня по техническим причинам ряд клиентов может столкнуться с затруднениями при отображении баланса по картам и вкладам. Все остальные сервисы банка работают в штатном режиме. Сбербанк

Сообщения о сбое появились в мониторинговом сервисе Downdetector.

В октябре пользователи Сбербанка также испытывали трудности с доступом в личный кабинет. Около половины клиентов жаловались на трудности с выполнением операций.

Наибольшие проблемы отмечались у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края.