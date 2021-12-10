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    10 декабря 2021, 13:40

    Сбербанк предупредил о сбоях в приложении

    Максим Зинкин

    В Сбербанке предупредили о возможных сбоях в работе приложения. О неполадках «360» сообщили в пресс-службе банка.

    Сбербанк предупредил о сбоях в приложении

    Ряд клиентов может столкнуться с затруднениями при отображении баланса по картам и вкладам. Все остальные сервисы банка работают в штатном режиме. Технические специалисты уже работают над исправлением ситуации.

    Сегодня по техническим причинам ряд клиентов может столкнуться с затруднениями при отображении баланса по картам и вкладам. Все остальные сервисы банка работают в штатном режиме.

    Сбербанк

    Сообщения о сбое появились в мониторинговом сервисе Downdetector.

    В октябре пользователи Сбербанка также испытывали трудности с доступом в личный кабинет. Около половины клиентов жаловались на трудности с выполнением операций.

    Наибольшие проблемы отмечались у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края.