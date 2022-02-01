Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое жилье и новостройки

Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жилье. Информация об этом появилась на сайте финансовой организации.

Ипотечные ставки на готовое жилье и квартиры в новостройках увеличились на один процентный пункт. Если раньше они были 9,3%, то теперь составили 10,3%.

Ставка по ипотеке на строительство жилого дома увеличилась на 0,5 процентного пункта — до 10,6%. Для покупки гаража или машино-места на один процентный пункт — до 11,1%.

Ставки на ипотеку для семьи с ребенком и ипотечный кредит с господдержкой остались прежними — 4,7% и 5,8% соответственно. Рефинансирование ипотеки по-прежнему составляет 9,6% годовых.

Последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке 6 декабря прошлого года.

Увеличение ставок по ипотечным кредитам произошло следом за повышение ключевой ставки Банка России до 8,5%. Ранее ВТБ с 11 января повысил ставки по ипотеке до 10,3% для готового и строящегося жилья, отметил «Интерфакс».