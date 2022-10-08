Сбербанк повысил ставки по ипотеке | 360°

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Сбербанк повысил ставки по ипотеке

В Сбербанке выросла ставка на базовые ипотечные кредиты на 0,5 процентного пункта

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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на базовые программы. Как сообщили РИА «Новости», минимальная ставка выросла на 0,5 процентного пункта.

Представители банка объясняют это решение изменениями рыночных условий. И поясняют, что на стоимость ипотечных кредитов влияет не только ключевая ставка Центробанка.

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«Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков», — отметили в пресс-службе финансовой организации.

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В частности, ставка по программам Сбербанка «Вторичное жилье» и «Новостройки» еще вчера составляла 9,9%. С сегодняшнего дня она выросла до 10,4%.

Отмечается, что ставки по ипотечным продуктам с господдержкой остались без изменений. Кроме этого, на период действия одобрения сохраняются ставки по ранее одобренным ипотекам.

Также в Сбербанке подчеркнули, что специальные услуги и акции продолжают действовать. С их помощью можно снижать ставку по ипотеке.

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