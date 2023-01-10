Деньги 10 января 2023, 00:46 Сбербанк повысил ипотечную ставку Сбербанк на 0,5 процентного пункта повысил ипотечную ставку на новостройки и вторичку РИА «Новости»

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Сбербанк повысил на 0,5 процентного пункта ставки по ипотечным программам на новостройки и вторичное жилье. Информация об этом появилась на сайте кредитной организации. В банке повышение объяснили «текущими рыночными условиями».

«Стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растет на протяжении месяца, и такая динамика приведет к тому, что еще большему числу банков придется корректировать ставки. Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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С 10 января ставки по базовым программам ипотечного кредитования на первичное и вторичное жилье выросли на 0,5 процентного пункта, минимальная ставка теперь составляет 10,9% годовых.

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Ставка по программам с господдержкой сохраняется неизменной. Ставка по льготной ипотеке составляет минимум 7,3% годовых при строительстве дома и 7,7% при покупке дома или квартиры в новостройке.

Повышение ставки по ипотеке снизит вероятность «пузыря» на российском кредитном рынке. Риск образования «ипотечного пузыря» возникает при задержках выплат по кредитным обязательствам.