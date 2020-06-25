Сбербанк понизил ставку по потребительским кредитам

Ставку понизили на три вида кредитов: под поручительство, без обеспечения и на рефинансирование.

«Мы рады, что нам удалось сделать кредиты более доступными. Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня. Мы также надеемся, что снижение ставок поддержит потребительский спрос и будет способствовать росту экономики в этот непростой период», — приводит пресс-служба слова директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова.

По минимальным ставкам кредиты будут выдавать тем клиентам, которые получают пенсию или зарплату на карту Сбербанка. Пониженная ставка будет действовать на кредиты от одного миллиона рублей.

Сбербанк выдает потребительские кредиты в размере от 30 тысяч рублей до пяти миллионов рублей на срок от трех месяцев до пяти лет. Изменения уже вступили в силу неделю назад.

Ранее Сбербанк отменил бесплатные переводы через банкоматы. Кредитная организация теперь берет за каждую операцию 1% от суммы, но не больше одной тысячи рублей.