Сбербанк полностью выкупил «Яндекс.Деньги»

Последние 25% компании «Яндекс.Деньги» перешли к Сбербанку. Теперь у кредитной организации полный пакет акций, которые раньше принадлежали «Яндексу».

Сделка состоялась 21 июля, сообщило РИА «Новости», сославшись на содержащиеся на сайте ЕГРЮЛ данные.

Так, 25% акций «Яндекс.Денег» владеет дочерняя структура Сбербанка «Цифровые активы» — сейчас ценные бумаги на ее балансе. У самого Сбербанка 75% «Яндекс.Денег».

Делить совместные активы Сбербанк и «Яндекс» начали в конце июня. Планировалось, что интернет-компания продаст 25% плюс один рубль доли в «Яндекс.Деньгах» банку. Сумма сделки предварительно оценивалась в 2,4 миллиарда рублей.

Вторая часть сделки предполагает продажу Сбербанком 45% акций в «Яндекс-Маркете» за 42 миллиарда рублей.

Ожидается, что после завершения сделки для «Яндекс.Деньги» проведут ребрендинг. В обычном режиме все сервисы будут работать до конца 2020 года.

Сбербанк объяснил реорганизацию совместного предприятия ростом конкуренции между двумя экосистемами. Партнерство участников по многим направлениям сохранится.