Сбербанк подтвердил утечку данных 200 клиентов

Средства на счетах всех клиентов, в том числе тех, чьи данные оказались в свободном доступе, в безопасности. Полученные данные не позволяют мошенникам приблизиться к деньгам клиентов. У них нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка.

Роскомнадзор потребовал объяснений от Сбербанка после утечки данных клиентов Подробнее

Кроме того, антифрод (система, оценивающая подозрительность транзакций) Сбербанка предотвращает любые мошеннические операции.

В данный момент в банке проводят внутреннее расследование для выяснения причин случившегося. В качестве основной версии рассматриваются преступные действия одного из немногих сотрудников, который обладает правами администратора.

«Мы приносим свои извинения за эту ситуацию и обязательно будем держать вас в курсе нашего расследования», — заявила пресс-служба Сбербанка.

Сейчас базы нет в открытом доступе, но Роскомнадзор потребовал от банка предоставить все сведения о причинах утечки личной информации граждан.

Об утечке данных клиентов Сбербанка стало известно утром в четверг, 3 октября, когда мошенники предложили купить украденные данные. Всего в списке фигурировала информация с 200 кредитных карт, однако заявляли они о 60 миллионах.

Роскомнадзор потребовал от финансовой организации представить информацию о причинах утечки, а также сообщить о лицах, чьи действия сделали это возможным.