Сбербанк подтвердил намерения купить долю Mail.ru Group

Сбербанк купит у Газпромбанка миноритарную долю в компании «МФ Технологии». Она является акционером Mail.ru Group. Летом банк уже приобрел 46,5% Rambler.

О подписании необязывающего соглашения между двумя кредитно-финансовыми организациями сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Сбербанк собирается выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Подробнее

«Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года», — уточнили в пресс-службе. К этому моменту должны быть получены все необходимые разрешения от органов корпоративного управления и регуляторов.

В Сбербанке подчеркнули, что у создаваемой вместе с Mail.Ru Group платформы сервисов по доставке еды и ресторанного бизнеса, транспорта и иных направлений определенно есть потенциал.

Банку, добавили в пресс-службе, близка и стратегия Mail.ru Group, которая подразумевает «технологическое лидерство и расширение спектра качественных услуг для удовлетворения ежедневных потребностей клиентов и улучшения пользовательского опыта».

Совместные усилия, считают в Сбербанке, сделают сотрудничество двух взаимодополняющих систем максимально результативным и открывающим клиентам новые возможности.

В августе 2019 года банк приобрел 46,5% Rambler Group, напомнил сайт РБК. По словам Германа Грефа, сделка должна обогатить цифровую экосистему Сбербанка. Финансовая организация выбрала это направление для инвестиций, поскольку намерена развивать лидера российского рынка медиа и развлечений.