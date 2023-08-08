Деньги 08 августа 2023, 10:47 Сбербанк поднял ипотечные ставки на новостройки и квартиры на вторичном рынке Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8% РИА «Новости»

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Кредитные ставки по базовым ипотечным предложениям Сбербанка решили повысить на 0,8%. Теперь переплата за квартиру в новостройке составит 11,4%, на вторичном рынке — 11,7%, сообщили «Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

«Текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 процентных пункта по базовым ипотечным программам», — объяснили в Сбербанке.

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Теперь минимальная ставка на покупку нового жилья в кредит составит от 11,4%, вторичного — от 11,7%. Ставки по программам с господдержкой оставили прежними. Взять ссуду по «Семейной ипотеке» можно минимум под 4%, «Господдержке» — 6%, «Ипотеке для IT» — 3%.

По итогам июля Сбербанк поставил рекорд 2023 года по ипотеке. Он оформил 115,4 тысячи таких кредитов на 390,5 миллиарда рублей, и это максимальный месячный объем с января. Всего за семь месяцев банк выдал 673,5 тысячи ссуд на 2,2 триллиона рублей. Чаще остальных жилье покупали в Московской области, где одобрили ипотеку на 44,5 миллиарда рублей.