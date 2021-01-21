Сбербанк подал заявку на запуск собственной криптовалюты

Сбербанк отправил заявку в Центробанк на регистрацию блокчейн-платформы. Финансовая организация рассчитывает уже весной запустить собственную криптовалюту. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Сбербанк подал заявку в Банк России на регистрацию своей блокчейн-платформы в первых числах января, так как цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке», — процитировал Попова «Интерфакс».

По словам зампреда правления, банк уже технологически готов к запуску криптовалюты. При этом регистрация проходит в течение 45 дней. ЦБ может зарегистрировать блокчейн-платформу, или же отправит банку свои замечания.

«Есть большая вероятность, что весной уже получится этот проект запустить. Есть еще один вопрос, который пока не разрешился до конца: это вопрос с налогообложением ЦФА (цифровых финансовых активов — прим. ред.), но мы надеемся, что он прояснится», — отметил Попов.

Криптовалюта Сбербанка будет называться сберкоин. О планах выпустить собственную криптовалюту осенью 2020 года сообщил глава банка Герман Греф.