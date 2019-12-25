Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»
Сбербанк 23 декабря передал «Яндексу» «золотую акцию», которая позволит блокировать продажу более 25% акций интернет-компании. В дальнейшем, после регистрации Фонда общественных интересов, «золотая акция» будет передана ему. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу интернет-компании.
Продажа «золотой акции» головной компании «Яндекса» (Yandex N.V.) за один евро была одобрена в Сбербанке 19 ноября. Как пояснили РБК в кредитной организации, Фонд общественных интересов станет владельцем не только «золотой акции», но и 0,001% доли основного российского юрлица ООО «Яндекс». Фонд сможет блокировать сделки с еще меньшей долей компании — 10%.
В схему корпоративного управления компанией Yandex N.V. фонд был включен в ответ на законопроект, запрещающий иностранным гражданам владеть долей более 20% значимых интернет-компаний России.
Сейчас в правительстве обсуждается возможность передачи другой госструктуре контрольного пакета акций Сбербанка, которым пока владеет ЦБ РФ.