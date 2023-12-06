Деньги 06 декабря 2023, 11:37 Сбербанк отверг обвинение в нарушении антимонопольных законов Представитель Сбербанка Царев: организация не нарушала антимонопольные законы РИА «Новости»

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Сбербанк не нарушал антимонопольное законодательство при страховании ипотеки. Как сообщило РИА «Новости», на это указал первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев.

Он отметил, что Сбербанк регулярно запускает новые продукты. Основная цель организации — улучшение сервисов для клиентов. Одним из таких стал пакет услуг «Домклик Плюс», включающий в себя в том числе полис «Сбербанк страхование жизни».

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«Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство», — подчеркнул Царев.

По его словам, пока Сбербанк не получил уведомление от Федеральной антимонопольной службы. Когда документы поступят, представители организации детельно их изучат и дадут более развернутые комментарии, добавил Царев.

ФАС возбудило дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». Причиной стали признаки заключения антиконкурентного соглашения. Антимонопольная служба получила претензии от россиян, которые жаловались на навязывание пакета услуг «Домклик Плюс».