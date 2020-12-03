Сбербанк оценил траты на создание инфраструктуры для обеспечения киберустойчивости цифрового рубля в 20-25 миллиардов рублей. В Центральном банке объяснили это опасением за свой бизнес.

На днях прошло заседание участников Ассоциации банков «Россия» с представителями ЦБ, там и был озвучен такой прогноз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух участников встречи.

По их словам, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, заявил, что на использование модели Центробанка для внедрения цифрового рубля понадобится крупная сумма. Все дело в том, что создавать систему придется с нуля, так как существующий механизм не справится с новыми угрозами. Кузнецов отнес к рискам слабый уровень защиты финтех-компаний, возможность взлома личного кабинета и повторное использование одной и той же цифровой валюты при расчетах онлайн.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова согласилась, что на создание уйдет большая сумма. Но при этом добавила, что траты надо рассчитывать из итогового результата для потребителя. Представитель регулятора объяснил РБК, что такой прогноз больше связан с опасениями банков касательно будущего бизнеса, чем с самой инфраструктурой.

Накануне в ЦБ сообщили, что цифровая валюта не станет аналогом криптовалюты, уточняет RT. Также эксперты заверили, что будут детально анализировать все предложения, касающиеся технологических решений.