Сбербанк отказался от рассылки бесплатных уведомлений о переводах

Сбербанк больше не будет рассылать бесплатные сообщения о переводе денег на карту. Теперь такие уведомления можно будет получать при подключении специального пакета услуг.

Эту информацию РБК подтвердили в кол-центре финансовой организации. Теперь SMS или push-уведомления о поступивших деньгах можно будет получать при подключении услуги «Уведомления по карте». Это будет стоить 30 рублей в месяц для базовых карт (в том числе для социальных), 60 рублей — для стандартных, нулевой тариф доступен для кредитных и премиальных карт.

Изменения начали действовать в регионах в разное время: где-то — с конца июля, в других местах — с августа. Сообщения об изменениях клиенты получили через SMS. Представители банка не уточнили, с чем связана отмена бесплатных уведомлений.

Согласно данным с сайта Сбербанка, у него есть 95,4 миллиона активных частных клиентов. Организация рассылает информацию о транзакциях с помощью SMS или push-уведомлений. Последние можно посмотреть в приложении.

До последнего времени бесплатный тариф SМS-банкинга включал в себя сообщения о переводе на карту или уведомления с кодами для подтверждения операций. Теперь только последние будут приходить бесплатно.

Ранее стало известно, что Центробанк создаст систему авторасчетов между клиентами разных банков.