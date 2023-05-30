Деньги 30 мая 2023, 19:08 Сбербанк оштрафовали на 600 тысяч рублей за рекламу кредита ФАС оштрафовала Сбербанк на 600 тысяч руб. за ненадлежащую рекламу кредита со ставкой 4,9% Pxhere

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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Сбербанк на 600 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщили на официальном сайте ФАС.

Причиной штрафа стала реклама Сбербанка, показанная по федеральным каналам. Гражданин, имя которого не называется, пожаловался на этот ролик в Федеральную антимонопольную службу.

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«В рекламе кредита Сбербанка крупным шрифтом указывалась и озвучивалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4,9%», — отметили в ФАС.

Однако информацию о других условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его оформления, в рекламе указали в поясняющей сноске шрифтом, который трудно прочитать за короткое время, сообщили «Известия». В Федеральной антимонопольной службе пришли к выводу, что из-за этого потребители получали не все сведения об условиях кредита, в том числе о его сумме, сроках и обязательстве заключить договор страхования.

Комиссия ФАС признала рекламу ненадлежащей. Сбербанку выдали предписание с требованием прекратить нарушать закон о рекламе. В отношении кредитной организации возбудили дело об административном правонарушении.

«По итогам рассмотрения служба оштрафовала банк на 600 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ», — подытожили в ФАС.

Ранее служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую атаку мошенников на своих сотрудников. Работники должны были получить письма с приглашением прийти в военкомат якобы для уточнения персональных данных.