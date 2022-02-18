Сбербанк опять повысил ставки по ипотеке

Сбербанк решил повысить ставки по ипотеке на 1% до 11,3%. Об написал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%», — сказано в официальном сообщении.

До этого Сбербанк повысил ставки по кредитам на покупку готового и строящегося жилья, загородной недвижимости с 1 февраля 2022 года на 1%, тогда ставка равнялась 10,3%. При этом условия по программам господдержки не изменились.

Также Сбербанк 18 февраля увеличил ставки по ряду вкладов на 1-1,5%.

«Ставки адаптированы к изменениям рыночных условий. В ситуации растущей инфляции мы решили поддержать наших клиентов, предложив более выгодные условия сохранения средств», — заявили представители банка.

Максимальная доходность, учитывая все подписки и капитализацию процентов, по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%.

Ранее россиян предупредили о возможном увеличении ставок по ипотеке до 15%.