Сбербанк обнаружил сборщиков средств для ВСУ

Сбербанк своевременно выявляет сборщиков средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также финансовое учреждение направляет в Росфинмониторинг информацию о переводах денежных средств, назначением которых может являться пожертвование для военных целей.

Об этом сообщается в письме заместителя председателя Сбербанка Беллы Златкис первому заместителю главы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой. Копия документа оказалась в распоряжении ТАСС.

«Сборщики средств для Вооруженных сил Украины выявляются банком как самостоятельно с использованием комплекса различных инструментов, включая мониторинг социальных сетей, так и с помощью информации, которая поступает от третьих лиц. По полученным сведениям проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка», — сказано в сообщении Златкис.

Особое внимание Сбербанк уделяет сведениям о денежных переводах, назначение которых может быть связано с покупкой военной техники, оружия, боеприпасов, обмундирования, а также является пожертвованием для военных целей.

Ранее Яна Лантратова попросила директора ФСБ Александра Бортникова и председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Грефа проверить появившуюся в социальных сетях информацию о том, что киевский блогер Василиса Левченко через эмитированую Сбербанком банковскую карту занимается сбором денежных средств для украинских вооруженных сил.