Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка

Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Об этом заявили в финансовой организации.

В «Сбере» сообщили, что дочерние банки группы в Европе столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений, написал ТАСС.

Помимо этого, в банке указали на предписание ЦБ РФ, в силу которого «Сбер» не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

Также в Сбербанке заверили, что «дочки» компании имеют высокий уровень капитала, вклады клиентов застрахованы, а активов достаточно для выплат вкладчикам.

Накануне санкции против Сбербанка ввела Великобритания, запретив ему корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах. В организации заметили, что ограничения не должны повлиять на клиентов в России.

Сегодня Сбербанк вновь повысил ставки по вкладам в рублях. Максимальная доходность по депозитам составляет 21%. Это — уже второе по счету повышение после того, как ЦБ РФ поднял их под 20%.