Сбербанк объяснил, кому повысил первоначальный взнос на ипотеку

Клиентам Сбербанка не повышали размер первоначального взноса с 15 до 35% по уже одобренным заявкам на ипотеку. Банк потребовал увеличенную сумму только от тех, кому не смог дать ссуду на прежних условиях, сообщили «360» в пресс-службе кредитной организации.

«Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки», — объяснили в Сбербанке.

Они не получили бы нужную сумму, имея на руках только 15% от стоимости квартиры. Поэтому банк, прежде чем развернуть неплатежеспособных клиентов, пошел навстречу и предложил другие условия — например, увеличить размер первоначального взноса, чтобы сократить ежемесячные платежи.

Таких случаев, по информации «Коммерсанта», не меньше тысячи. После подачи заявки Сбербанк одобрил им заем с первым взносом 15–20%, но к следующему этапу оформления ипотеки, добавлению имущества, согласился допустить только при условии повышения взноса до 35%. Потенциальные новоселы уже успели потратиться, например на залог продавцу, и не рассчитывали на такие расходы. Однако юристы предупредили, что это законно, так как предварительное одобрение ипотеки не является заключенным договором.