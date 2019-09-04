Сбербанк назвал срок договоренности по долгу Utair

Авиакомпания Utair перестала выплачивать Сбербанку деньги по взятому займу. Банк надеется, что до конца 2019 года сторонам удастся достигнуть договоренностей касательно выплат по кредиту. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

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«Пока мы еще ведем переговоры. Для себя ставим срок, что до конца года договоренности по урегулированию [долга Utair] будут достигнуты», — передает ТАСС слова Попова.

В конце марта стало известно, что представители авиакомпании провели встречу с банками-кредиторами, где предложили списать 30 миллионов рублей долга. Такую просьбу объяснили финансовыми трудностями и подорожанием авиакеросина.

На переговорах Utair представила вариант по реструктуризации долга, общая сумма которого составляет 74,7 миллиарда рублей. Однако тогда компания не стала просить списать задолженность перед Сбербанком на 17,4 миллиарда рублей.

Ранее перевозчик опубликовал данные заключения аудиторов, где было сказано об убытках авиакомпании. За 2018 год Utair и дочерние компании потеряли 22 миллиарда рублей. После этого появились слухи о закрытии авиакомпании, но в Utair эту информацию опровергли.