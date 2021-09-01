Сбербанк начнет выдавать ипотеку россиянам с 18 лет

Ипотеку в Сбербанке теперь могут получить россияне с 18 лет. Кредитная организация изменила условия возраста потенциальных заемщиков с 1 сентября.

До 1 сентября ипотеку могли оформить жители с 21 года. Об этом сообщил РБК представитель банка.

Совершеннолетним жителям России будут доступны две ипотечные программы банка — кредиты на новостройки и готовое жилье. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 10% от стоимости жилья. При этом кредит можно взять на срок до 30 лет. Еще одно условие — стаж на текущем месте работы не менее трех месяцев.

Сбербанк решил пересмотреть условия из-за увеличившегося в последние годы количества молодых клиентов, которые готовы оформить ипотечный кредит. Представитель банка отметил, что в России молодежь начинает работать рано, поэтому снижение возрастного ценза при кредитовании даст возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки

Ранее эксперты консалтинговой группы SRG назвали города России, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего за последние три года. Лидерами стали Сочи и Новороссийск.