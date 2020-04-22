Сбербанк начал принимать заявки на ипотеку под 6,4%

Сейчас около 700 клиентов успели оформить заявку на ипотеку в онлайн-режиме. В настоящее время заявители ожидают одобрения от банка.

По данным RNS, по новой программе можно будет взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по цене до восьми миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В других регионах — по цене до трех миллионов рублей.

«Мы запустили полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки, который позволяет приобрести квартиру в новостройке по сниженной ставке без поездок в банк», — пояснила заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.

Первоначальный взнос - от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.