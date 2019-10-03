Сбербанк исключил утечку данных из-за хакерской атаки

«Роскомнадзор не зафиксировал никакой утечки. В числе основных версий — информацию мог получить только сотрудник Сбербанка, имеющий особые административные права. Наше предположение, что физически мог быть разобран компьютер, а твердый диск мог быть изъят», — заявил собеседник агентства.

Сбербанк подтвердил утечку данных 200 клиентов Подробнее

Представитель банка уточнил, что после того как в финансовом учреждении узнали об утечке, тут же в известность поставили Центральный банк России, а также связались с правоохранительными органами и Роскомнадзором.

«Была организована работа по проверке всех наших систем без исключения», — заявил он.

Об утечке данных клиентов Сбербанка стало известно утром в четверг, 3 октября, когда мошенники выложили данные в Сеть и предложили купить их. Всего в списке была информация с 200 карт, но мошенники заявляли о 60 миллионах клиентов.

В самом Сбербанке заявили, что подтвердилась только утечка информации по 200 картам. Деньги на счетах клиентов в безопасности. Та информация, что оказалась доступна мошенникам, не позволит им получить доступ к деньгам.