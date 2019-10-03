  • Сбербанк исключил утечку данных из-за хакерской атаки

    Сбербанк не исключил кражу компьютера с данными клиентов

    03 октября 2019, 19:04

    Анатолий Минкин

    Причиной утечки данных карт 200 клиентов Сбербанка мог стать один из сотрудников. Взлом или хакерская атака не нашли своего подтверждения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя банка.
    Сбербанк исключил утечку данных из-за хакерской атаки

    «Роскомнадзор не зафиксировал никакой утечки. В числе основных версий — информацию мог получить только сотрудник Сбербанка, имеющий особые административные права. Наше предположение, что физически мог быть разобран компьютер, а твердый диск мог быть изъят», — заявил собеседник агентства.

    Сбербанк подтвердил утечку данных 200 клиентов

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    Представитель банка уточнил, что после того как в финансовом учреждении узнали об утечке, тут же в известность поставили Центральный банк России, а также связались с правоохранительными органами и Роскомнадзором.

    «Была организована работа по проверке всех наших систем без исключения», — заявил он.

    Об утечке данных клиентов Сбербанка стало известно утром в четверг, 3 октября, когда мошенники выложили данные в Сеть и предложили купить их. Всего в списке была информация с 200 карт, но мошенники заявляли о 60 миллионах клиентов.

    В самом Сбербанке заявили, что подтвердилась только утечка информации по 200 картам. Деньги на счетах клиентов в безопасности. Та информация, что оказалась доступна мошенникам, не позволит им получить доступ к деньгам.