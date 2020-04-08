Сбербанк до 1 мая отменил комиссию за пополнение карт со счетов других банков
В банке отметили, что многие клиенты регулярно пополняют свои карты переводами с других банков. При таком пополнении снимается комиссия в 1,2%, но не меньше 30 рублей. Поэтому некоторые предпочитали снимать наличные, а потом вносить деньги через банкомат.
«В период самоизоляции, когда выход на улицу сопряжен с дополнительными рисками, мы отменили комиссию за онлайн-пополнение, чтобы людям не пришлось лишний раз пользоваться банкоматом и сталкиваться с наличными деньгами, которые могут стать переносчиком вируса», — рассказал директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых, его цитирует «Российская газета».
Бесплатное пополнение карт Сбербанка будет действовать до 1 мая.
Центробанк рекомендовал банкам хранить наличные деньги не меньше трех дней после того, как они поступают в отделения. Это связано с тем, что, по данным Роспотребнадзора, именно такое время коронавирус может сохраняться на бумажных поверхностях.
Жителей России и других стран, в целом, призвали реже пользоваться наличными. Коммунальные платежи или покупки в магазинах сейчас можно практически всегда совершить онлайн.