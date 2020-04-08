    08 апреля 2020, 10:55

    Сбербанк до 1 мая отменил комиссию за пополнение карт со счетов других банков

    Юлия Булыгина

    Сбербанк отменил комиссию при переводе денег на карту от других банков. Это сделали, чтобы люди не выходили из дома и не снимали наличные.

    В банке отметили, что многие клиенты регулярно пополняют свои карты переводами с других банков. При таком пополнении снимается комиссия в 1,2%, но не меньше 30 рублей. Поэтому некоторые предпочитали снимать наличные, а потом вносить деньги через банкомат.

    «В период самоизоляции, когда выход на улицу сопряжен с дополнительными рисками, мы отменили комиссию за онлайн-пополнение, чтобы людям не пришлось лишний раз пользоваться банкоматом и сталкиваться с наличными деньгами, которые могут стать переносчиком вируса», — рассказал директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых, его цитирует «Российская газета».

    Бесплатное пополнение карт Сбербанка будет действовать до 1 мая.

    Центробанк рекомендовал банкам хранить наличные деньги не меньше трех дней после того, как они поступают в отделения. Это связано с тем, что, по данным Роспотребнадзора, именно такое время коронавирус может сохраняться на бумажных поверхностях.

    Жителей России и других стран, в целом, призвали реже пользоваться наличными. Коммунальные платежи или покупки в магазинах сейчас можно практически всегда совершить онлайн.