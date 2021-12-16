«Сбер» заблокировал карту жительницы Подмосковья Ирины Смирновой по причине смерти владельца, хотя она находилась в добром здравии. Это произошло из-за того, что умерла ее полная тезка, у которой в базе числилась и совпавшая дата рождения. О курьезном случае написало издание «Блокнот».

Ирина 13 декабря попробовала оплатить покупки в магазине, но терминал показал сбой. Тогда женщина пришла в отделение банка, где ей объяснили, что причина блокировки — смерть клиента. Сотрудники решили исправить ситуацию и разобраться, почему так произошло.

Карту разблокировали очень быстро. Однако, как рассказала Ирина, «проблема» с тезкой возникла уже давно — несколько лет назад ей уже звонили из «Сбера» и оповещали, что ее пластик готов, хотя она не заказывала никаких новых карт. После этого в банке поняли, что в базе организации есть полная тезка женщины с такой же датой рождения, и числятся они как один клиент.

«„Сбер“ обещал разобраться и „разделить“ их, но, судя по вчерашней ситуации, этого так и не сделали», — развела руками дочь потревоженной зря пенсионерки.

Сама Ирина посчитала, что ей просто повезло, что такая ошибка не привела к более серьезным последствиям. Например, списаниям по чужим кредитам.