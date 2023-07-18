Деньги 18 июля 2023, 14:23 Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке Сбер снизил до 10% первоначальный взнос по ипотеке РИА «Новости»

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Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по «Ипотеке на новостройку». Теперь он составит 10%, а не 15%, как было раньше, сообщил «Интерфакс».

По словам директора дивизиона «Домклик Сбербанка» Алексея Лейпи, ипотеку с минимальным взносом в размере 10% смогут все клиенты финансовой организации, в том числе и самозанятые.

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Кроме того, первоначальный взнос будет снижен до 10% при оформлении ипотеки и на «вторичку», и на жилье в новостройке без подтверждения дохода и занятости.

Банк России с 1 июня ввел дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Это оказало влияние на рост минимального первоначального взноса по ипотеке до 20%, с 1 января 2024 года речь будет идти уже о его размере до 30%.

При этом надбавки не затрагивают ипотечные программы с господдержкой, предполагающие ряд определенных параметров.