«Сбер» предложил сажать в тюрьму на 8 лет за утечку баз клиентов банков

«Сбер» подготовил законопроект, который предусматривает до восьми лет тюрьмы за нарушение банковской тайны. Соответствующее предложение компания направила на рассмотрение в Госдуму. В Центробанке и Ассоциации банков России инициативу поддержали.

Эта идея обозначена в таблице предложений межфракционной рабочей группы Госдумы по кибербезопасности. С ней ознакомилась газета «Известия».

По действующей статье 183 УК РФ «Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» предусматривается наказание до трех лет лишения свободы, штраф в размере до одного миллиона рублей или штраф в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до двух лет.

«Ввести в Уголовный кодекс РФ специальный состав „Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну“ (новая статья 183.1), определив в зависимости от отягчающих квалифицирующих признаков различные меры уголовного наказания с максимальным сроком лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в таблице.

При этом «Сбер» предлагает исключить из статьи 183 положения о банковской тайне. Организация разрабатывала это предложение вместе с представителями Ассоциации банков России, Центробанком и МВД.

Законопроект направлен на рассмотрение представителям депутатского корпуса Госдумы. Инициатива разрабатывалась с участием представителей ЦБ, МВД и Ассоциации банков России, уточнили в «Сбере».

«Сбер» заметил, что интерес преступников к информации о клиентах кредитных организаций, их операциях и электронных средствах платежа несопоставим по важности и последствиям с коммерческой или налоговой тайной.

Однако ЦБ не считает необходимым выделять эти преступления в отдельную статью.

«Банк России поддерживает идею по отнесению преступлений, связанных с хищениями информации, отнесенной к банковской тайне (статья 183 УК РФ), к категории преступлений средней тяжести», — заметили представители регулятора.