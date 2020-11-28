«Сбер» предупредил о новом способе мошенничества

В финансовой организации пояснили, что если раньше звонки совершали специально обученные люди, которые различными путями уговаривали человека дать данные своей банковской карты, то сейчас схема изменилась.

Робот помощник сообщает о подозрительных операциях и предупреждает о возможной блокировке банковского счета. Чтобы этого не произошло он предлагает соединить собеседника со службой безопасности. После этого уже реальный мошенник постарается убедить клиента банка сообщить ему все необходимые данные для хищения средств со счета.

Как отметило Ura.ru, чаще всего мошенники звонят с номеров, которые принадлежат московскому региону и начинаются с +7 495 или +7 499. При этом официальный номер «Сбера» только 900.

Специалисты по безопасности уже предупреждали россиян, что лучше не брать трубку с незнакомых номеров. Достаточно подождать, пока звонок прекратиться, а потом проверить номер в интернете или через специальные программы. Обычно все номер злоумышленников уже известны.